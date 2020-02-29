Валерий Карпин: «РФС нам запретил говорить про судей»
29 февраля 2020, 23:55
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Ахматом» (1:1).
Напомним, во время встречи было показано 8 желтых карточек. К основному времени добавлено 10 минут, а также аннулирована красная карточка Максима Ненахова.
— Как вам игра «Ростова» сегодня?
— В первой игре после сборов все команды начинают осторожно, аккуратно. С середины первого тайма уже пошел тот футбол, который мы хотим. Ни одной претензии предъявить команде не могу. Игроки хотели, делали, создавали, выполняли.
— В целом довольны матчем?
— Игрой доволен. Результатом, естественно, нет.
— Есть ли у вас вопросы к судейству?
?— РФС нам запретил говорить про судей.
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