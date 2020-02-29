Валерий Карпин: «РФС нам запретил говорить про судей»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Ахматом» (1:1).

Напомним, во время встречи было показано 8 желтых карточек. К основному времени добавлено 10 минут, а также аннулирована красная карточка Максима Ненахова.

— Как вам игра «Ростова» сегодня?

— В первой игре после сборов все команды начинают осторожно, аккуратно. С середины первого тайма уже пошел тот футбол, который мы хотим. Ни одной претензии предъявить команде не могу. Игроки хотели, делали, создавали, выполняли.

— В целом довольны матчем?

— Игрой доволен. Результатом, естественно, нет.

— Есть ли у вас вопросы к судейству?

?— РФС нам запретил говорить про судей.