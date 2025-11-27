Карпин: «Одолжил 5 тысяч евро, не вернули до сих пор»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самой крупной сумме долга, который ему не вернули.

— Вас когда-нибудь предавали?

— Предательство от человека, от которого можно ожидать, — это не предательство. А те, от кого не ожидаешь, наверное, меня не предавали. Кидали? Бывало, что просили взаймы 100 тысяч рублей, не отдавали.

— Нет желания напомнить о долгах?

— Напоминаешь. Раз скажешь, два, три. И человек пропал.

— Какая самая крупная сумма, которую вам не вернули?

— 5 тысяч евро. Жалко, конечно. И что?

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.