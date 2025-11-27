Глушакова внесли в базу «Миротворца»

Персональные данные экс-полузащитника «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова были опубликованы на украинском сайте «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

Также в базу данных запрещенного в России ресурса вошли генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, экс-нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Сергей Коньков и вице-президент КХЛ Александр Гуськов.

Утверждается, что Глушакова, Корстин, Конькова и Гуськова внесли в базу данных за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.