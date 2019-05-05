Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

– Единоборства не проигрывали, была нервозность, после отборов сразу теряли мяч, часто били своих игроков, надеюсь, что это из-за большого желания. Во втором тайме успокоились, пытались играть в футбол. Шомуродов добавил в игре – это и требуется от новых игроков, которые выходят со скамейки запасных. Сигурдарссон? Попов устал совсем, хотели оказывать большее давление на защитников . Пенальти? Можно пять таких ставить в каждой игре, – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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