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Сегодня, 01:04

Гранат: «Зенит» вряд ли потеряет очки в матче с «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«Если говорить про матч «Зенита» и «Динамо», то эта игра станет проверкой готовности москвичей на равных бороться с командой Семака. Конечно, «Зенит» является явным фаворитом предстоящей встречи и вряд ли потеряет очки. Что касается фаворитов сезона, нельзя списывать ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». При новом тренере красно-белые хорошо играют, и футболисты, которых берет Станкович, хорошо вписываются в команду», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» (Москва) пройдет в субботу, 10 августа.

Источник: РБ Спорт
Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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