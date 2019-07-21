Валерий Карпин: "Не сомневался, выпускать ли Гацкана"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.

– У вас не было сомнений, выпускать ли Гацкана в конце матча, учитывая, что команда проигрывала?

– Сомнений не было, потому что это был прощальный матч. Нужно было чтобы Александр попрощался с болельщиками и стадионом. Просто передвинули ползущитников на иные позиции по этому случаю.

– Ионов сегодня дважды не забил из выгодных позиций...

– Если бы Ионов все забивал, играл бы наверное в "Барселоне". Хотя и Месси не забивает иногда. Главное, что Ионов создает моменты, правильно открывается. Голы придут.

– Сегодня не так ярок был Шомуродов...

– Есть защитники и полузащитники другой команды, которые противодействовали ему. (Юрий Плохотниченко)

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