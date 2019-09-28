Валерий Карпин: «Не факт, что «Динамо» будет играть от обороны»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин — о матч с «Динамо» в 11-м туре чемпионата России.

— У нас ни одной игры легкой нет, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч премьекр». — С тем же «Ахматом» на последних минутах забили. Все матчи очень тяжелые, и неважно, с кем мы играем. Никто и не говорил, что будет легко. Нужно с первой до последней минуты играть в тот футбол, который мы хотим. Не факт, что «Динамо» будет играть от обороны. Обороняться намного легче, чем атаковать. У «Ман Сити» и «Барселоны» тоже проблемы с этим (массированной обороной соперников — прим. «СЭ»).

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