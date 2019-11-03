Валерий Карпин: «Не было полноценной подготовки, но это не отговорка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что у соперника будет преимущество, так как имел полноценную подготовку.

— Особые эмоции? Из-за ажиотажа нет особых эмоций. В том году был такой же ажиотаж у наших игр. Это нормально. В таблице команды находятся рядом, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Норманн — серьезная потеря?

— Да. Любой футболист из стартового состава — серьезная потеря. Данила много раз заменял опорника. Уверен, что сыграет достойно. Ничего поделать не можем. Рассчитываем на тех, кто есть.

— Соперник имеет преимущество из-за полноценной подготовки?

— Всегда преимущество, если готовишься всю неделю. Полноценной подготовки не было из-за кубка. Это не отговорка. «Краснодар» тоже часто играет так из-за Лиги Европы.

— Подготовка была другой к сегодняшнему «Краснодару»?

— Другая подготовка была не из-за Краснодара, а из-за нас. Если сравнивать с прошлыми играми с этим соперником, то у нас другая подготовка.