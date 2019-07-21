00:28 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Меня не волнуют упоминания "сбитого летчика"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что индифферентно отнесся к рекламе встречи с цитатой владельца красно-белых Леонида Федуна про 50-летнего специалиста как "сбитого летчика".

– В рекламе матча вас назвали "сбитым летчиком". Это не напрягало вас?

– Это вот к пресс-атташе вопросы. Написали и написали. Ничего страшного.

– Что вы сказали Зуеву после матча? Он еще один спартаковский "сбитый летчик"...

– Это останется между нами. Если коротко – поздравил с голом. (Юрий Плохотниченко)

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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