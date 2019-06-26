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Валерий Карпин или Юрген Клопп. Как вам имидж тренера "Ростова"?

26 июня. Пеллау (Австрия). Пресс-конференция, посвященная старту турнира Кубок Париматч Премьер. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ" Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очках. Фото AFP
26 июня. Пеллау (Австрия). Пресс-конференция, посвященная старту турнира Кубок Париматч Премьер. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
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В Пеллау (Австрия) проходит пресс-конференция, посвященная началу турнира Кубок Париматч Премьер. В ней принимают участие: главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, Олег Кононов ("Спартак"), Мурад Мусаев ("Краснодар") и Валерий Карпин ("Ростов").

 
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Карпин пришел на пресс-конференцию в очках, похожих на те, которые носит главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Российский специалист еще во время работы в "Спартаке" носил очки, но появлялся на публике в них редко. Тренер объяснял это тем, что испытывал проблемы со зрением.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очках. Фото AFP, AFP
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очках. Фото AFP

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019

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