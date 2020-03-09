Валерий Карпин: «Где нужно будет, там Мамаев и выйдет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА рассказал, какие задачи стоят перед командой.

— Задача конкретная — выиграть сегодняшний матч, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — В конце мая посмотрим, на каком месте будем. Смысл ставить какие-то задачи? Надо выиграть первый матч, а дальше уже смотреть.

Мамаева ожидать можно. Понятно, что он пропустил почти две недели. Все 90 минут он вряд ли может выдержать, но выйти на замену, в зависимости от того как матч будет складываться, может.

Где нужно будет, там и выйдет. На фланге или в центре.

Ионову на восстановление минимум две недели еще понадобится. Загадывать не стоит. Но, конечно, чем быстрее, тем лучше.