РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Валерий Карпин: «Где нужно будет, там Мамаев и выйдет»

13:44
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА рассказал, какие задачи стоят перед командой.

— Задача конкретная — выиграть сегодняшний матч, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — В конце мая посмотрим, на каком месте будем. Смысл ставить какие-то задачи? Надо выиграть первый матч, а дальше уже смотреть.

Мамаева ожидать можно. Понятно, что он пропустил почти две недели. Все 90 минут он вряд ли может выдержать, но выйти на замену, в зависимости от того как матч будет складываться, может.

Где нужно будет, там и выйдет. На фланге или в центре.

Ионову на восстановление минимум две недели еще понадобится. Загадывать не стоит. Но, конечно, чем быстрее, тем лучше.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир