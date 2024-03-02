Эракович: «Разговоры о переходе в «Спартак» не имели под собой твердой почвы»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович опроверг информацию о том, что мог перейти в «Спартак», когда на него вышел клуб из Санкт-Петербурга.

«Выбирал ли я между «Спартаком» и «Зенитом»? Нет, абсолютно! Разговоры о «Спартаке» не имели под собой твердой почвы. Сразу знал, что «Зенит» для меня — наилучший вариант, хотел попасть именно в этот клуб. И как только получил предложение, сразу же согласился на переход. Матч в Москве с красно-белыми нам удался хорошо, мы победили 3:1. Надеюсь, начнем вторую часть сезона с еще одной победы над «Спартаком». Если добьемся такого результата, это станет попутным ветром на пути к чемпионскому титулу», — цитирует «Спорт День за Днем» Эраковича.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.