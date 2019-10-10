Валерий Газзаев: «В Лиге чемпионов и «Зенит», и «Локомотив» сохраняют свой уровень»

Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ — об успехах «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», проблемах «Динамо», селекции и новом тренере «Спартака» и составе сборной.

— Кто вас разочаровал и кто впечатлил по итогам первых трех месяцев футбольного сезона?

— Те команды, которые составляют сегодня лидирующую группу, изначально прогнозировались. Ожидалось, что именно они и будут вести борьбу за еврокубки. Но, конечно, особенно впечатлил «Ростов». Команда старается играть в современный футбол. Поэтому ее результаты не удивляют. Конечно, здесь большая заслуга главного тренера Валерия Карпина. Видно, что он требует от команды. Понятна его игровая философия. Это философия современного европейского футбола, который далеко не все другие наши команды способны демонстрировать. В одном из интервью я уже говорил об отличиях в качестве европейского и российского футбола. К сожалению, это подтверждают и печальные результаты наших клубов в Лиге Европы. Впрочем, в Лиге чемпионов и «Зенит», и «Локомотив» сохраняют свой уровень. А вот когда один из наших лидеров уступает 16-й или 18-й команде Испании — причем, уступает и в тактике, и организации игры, и в индивидуальном мастерстве, и в стремлении к результату, то есть практически во всех компонентах игры... Или посмотрите на единоборства: испанцы в каждом эпизоде и на каждом участке поля стараются играть на опережение, и в момент перехвата мяча используютбыстрые контратаки. Отсюда и естественное преимущество. (Дмитрий Симонов)

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