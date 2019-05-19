Валерий Газзаев: "Таких, как Карвалью, что-то не вижу"

Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев, который вчера нанес символический удар перед матчем с "Ахматом" (1:0), в интервью "СЭ" вспомнил триумф в Лиссабоне и оценил нынешние перспективы армейцев.

– Конечно, было приятно нанести первый, символический удар перед игрой, – говорит Газзаев. – Кубок УЕФА это уже история. Тот трофей должен стать ориентиром, примером для молодых ребят, которые сейчас выходят на поле в составе армейцев. Им нужно четко понимать, что ЦСКА – большой клуб, гранд российского футбола со славными традициями, победными! Тогда у этой команды появится будущее. Новому поколению нужно стремиться не только повторить тот успех, но и попытаться превзойти его – выигрывать престижные кубки.

– Самый яркий эпизод того финала?

– Мы уже вели со счетом 2:1. У "Спортинга" возник хороший момент. Но лиссбабонцы не забили – попали в штангу, а потом Акинфеев поймал мяч. И тут же ввел его в игру – на Карвалью. Тот прошел по левому флангу, убрал защитника и отдал Вагнеру, который поразил ворота. Вот тогда появилась уверенность, что победа от нас не уйдет. Наверное, это был самый важный эпизод в той встрече. Здорово, что Игорь так быстро сориентировался и начал голевую атаку. Где-то повезло, что португальцы не сравняли счет. С другой стороны, мы сами отлично провели свою контратаку. Видимо, судьбе и богу было угодно, чтобы в тот день ЦСКА взял Кубок УЕФА.

– Карвалью признали лучшим игроком того финала и турнира в целом. Сейчас в чемпионате России есть футболисты такого уровня?

– Нет. Таких, как Карвалью, что-то не вижу. Это большой талант. Еще в 2003 году в составе сборной Бразилии выигрывал молодежный чемпионат мира. А в первую сборную его, кстати, вызвали из ЦСКА. Как и Вагнера, Жо, Дуду. Просто потрясающий футболист! Однако, к сожалению, свой потенциал реализовал не до конца. Думаю, он мог бы стать великим игроком! Реально великим. (Виталий Айрапетов)

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