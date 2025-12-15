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Газзаев: «Спартак» то с одним иностранцем договаривается, то с другим... Унижение!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» порассуждал о новом главном тренере «Спартака».

— Что теперь делать «Спартаку», какой тренер нужен этой команде? Не вправе советовать руководству. Но удивляет вектор, выбранный в этом клубе. Почему там так верят, что «заграница нам поможет»? Помогла? Что здесь показал предшественник Станковича — Абаскаль? Но красно-белые вновь позвали иностранца. Зачем? Не понимаю...

Мы все время читаем: «Спартак» договаривается то с одним иностранцем, то с другим. Это звучит унизительно! Почему мы сами себя не уважаем? Разве у нас нет своей тренерской школы, своих кадров? Сейчас не хочу называть фамилии, чтобы не делать никому рекламы, но вы сами знаете, что они есть. Просто надо верить в россиян. «Зенит» же в свое время дал шанс Семаку. И вот вам результат — шесть чемпионств подряд!

Повторюсь, с таким составом красно-белые способны бороться за первое место. Но нужен тренер, который знает реалии нашего футбола. Умеет готовить команду зимой ко второй части чемпионата. Ведь ни один иностранный специалист никогда не проводил столь длительных зимних сборов. Это может стать реальной проблемой. Разве это непонятно?

На четыре матча у руля команды поставили Вадима Романова — человека из системы клуба. Сейчас уже говорят, что на постоянную основу опять ищут иностранца. Зачем? Я бы дал тому же Романову еще поработать. Четыре матча — слишком маленький срок для глобальных выводов. Да, было поражение в Калининграде. Но не стоит забывать и о победе в дерби над ЦСКА. А вспомните, как игроки побежали праздновать гол именно с тренером. Значит, он уже расположил к себе футболистов.

Валерий Газзаев и&nbsp;Сергей Семак.«Почему в «Спартаке» не верят в россиян?! «Зенит» же сделал ставку на Семака». Газзаев — о Станковиче, Гусеве и Талалаеве

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ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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