Валерий Газзаев: "Продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев выступает за отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

– Обсуждается переход от лимита на число иностранцев на поле к ограничению количества легионеров в заявке. Я продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита, который препятствует здоровой конкуренции между футболистами. Еще раз напомню, что ЦСКА и "Зенит" выигрывали Кубок УЕФА, а сборная брала бронзу Евро-2008 в тот момент, когда никакого лимита в лиге не было, и российские футболисты выгрызали места у иностранцев в равной конкурентной борьбе, - сказал Газзаев. - Важно понимать, что российскому футболу необходимо решить прежде всего три важных вопроса – отмена лимита, сокращение количества профессиональных клубов в рамках изменения системы проведения соревнований и существенное повышение стоимости телевизионных прав, примерно в 40 раз. Только тогда наш футбол выйдет на высокий международный уровень. (Дмитрий Симонов)

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