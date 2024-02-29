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29 февраля, 14:55

Мор считает «Краснодар» фаворитом матча РПЛ с «Рубином»

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Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».

Очная встреча команд состоится 2 марта в Краснодаре. Начало — в 16.30 (мск). Главным арбитром игры назначен Алексей Сухой.

«Краснодар» — фаворит, он должен выиграть у «Рубина», но я больше уверен в том, что ЦСКА обыграет «Оренбург» и «Ростов» одолеет «Крылья», нежели «Краснодар» победит казанцев. Кордоба, Батчи и Черников — все эти ключевые футболисты дисквалифицированы. «Краснодар» должен победить, но совсем не факт, учитывая отсутствие вышеупомянутых футболистов. «Рубин» встанет сзади, при этом они еще и в контригру играют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 набранных очков. «Рубин» располагается на седьмой строчке (28 очков).

В матче первого круга «быки» на выезде обыграли клуб из Казани со счетом 2:0. Авторами забитых мячи стали нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Мор
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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