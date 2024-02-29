Мор считает «Краснодар» фаворитом матча РПЛ с «Рубином»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».

Очная встреча команд состоится 2 марта в Краснодаре. Начало — в 16.30 (мск). Главным арбитром игры назначен Алексей Сухой.

«Краснодар» — фаворит, он должен выиграть у «Рубина», но я больше уверен в том, что ЦСКА обыграет «Оренбург» и «Ростов» одолеет «Крылья», нежели «Краснодар» победит казанцев. Кордоба, Батчи и Черников — все эти ключевые футболисты дисквалифицированы. «Краснодар» должен победить, но совсем не факт, учитывая отсутствие вышеупомянутых футболистов. «Рубин» встанет сзади, при этом они еще и в контригру играют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 набранных очков. «Рубин» располагается на седьмой строчке (28 очков).

В матче первого круга «быки» на выезде обыграли клуб из Казани со счетом 2:0. Авторами забитых мячи стали нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.