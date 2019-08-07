Валерий Газзаев - о золотой "Алании"

Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет. В преддверии круглой даты мы сделали с обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России большое интервью – про детство, карьеру игрока, тренерские достижения и жизненные принципы.

– Какими остались в памяти золотые годы "Спартака-Алании" – середина 1990-х?

– Во Владикавказ я вернулся в 1994-м, тогда мы заняли пятое место. А через год стали чемпионами!

Это было фантастическое, незабываемое время! У нас подобралась отличная команда. Многие потом уехали в ведущие клубы Европы. На стадионе всегда происходила настоящая феерия. Нас приходило поддерживать по 30 – 35 тысяч зрителей. Футбольный бум в республике привел в том числе и к тому, что люди стояли в очередях, чтобы записать детей в спортивные школы. И спустя годы выросло немало сильных осетинских футболистов – Дзагоев, братья Базаевы, Касаев, братья Габуловы, Хубулов, многие другие. В 1996-м "Алания" по итогам чемпионата фактически снова выиграла первое место, но уступила в золотом матче "Спартаку".

– За счет его вам удалось стать единственным человеком, прервавшим гегемонию романцевского "Спартака"? И до, и после "Алании" в России появлялись команды, которые пытались навязать конкуренцию красно-белым. Но получилось только у вас.

– Для того чтобы создать команду единомышленников, нужно сначала создать сильный, дружный коллектив, объединенный единственной целью – побеждать. И это нам удалось! Кстати, у нас играли футболисты 11 национальностей! Ну и, конечно, свою роль сыграла качественная функциональная, тактическая и психологическая подготовка – уже на сборах было видно, что команда может рассчитывать на высокие результаты.

Считаю, ключевую роль сыграл матч первого круга со "Спартаком". Перед игрой я сказал футболистам: "Если мы сегодня победим, будем бороться за золото". И мы впервые обыграли "Спартак" в Москве. Дальше нас было уже сложно остановить. Республика дышала футболом. По городу не пройти: все кричали: "Спартак-Алания" – чемпион!" На каждом матче аншлаг – стадион ревел, мы чувствовали дыхание и биение сердец зрителей. Вся эта обстановка просто несла нас к чемпионству, будто на крыльях.

Безусловно, наше лидерство многим не нравилось. Ходили разные разговоры. Были и попытки нам помешать. Помню, один комментатор подходит после первого круга: "Валерий Георгиевич, а какие задачи вы ставите в чемпионате?" А мы идем первыми с отрывом в 12 очков! Что мне надо было ответить?! Я говорю: "Задача – не вылететь из высшей лиги!" Что это было со стороны журналиста – просто глупый вопрос или откровенное лицемерие?

Без ложной скромности скажу: мы тогда совершили настоящий подвиг. Если взять всю историю чемпионатов России, кто становился чемпионами? Только клубы из Москвы и Петербурга. Плюс Казань, город с сопоставимым статусом и масштабом. И сравните с "Аланией". Команда из маленькой республики, которая на карте одной точкой обозначена, вдруг взяла и стала чемпионом России! Помню, поздравить с золотом мне позвонил генеральный директор "Фоджи". Говорит: "Валера, так это ты чемпионом стал? Ваш клуб вообще где находится? А то я ищу на карте место – и найти не могу". Так вся Европа узнала, что такое Владикавказ, Северная Осетия и "Спартак-Алания". (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Газзаева