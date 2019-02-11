Валерий Газзаев: "Надо расширить РПЛ до 18 команд и увеличить доходы от телеконтракта в 40 раз"

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в преддверии выборов президента РФС, которые состоятся 22 февраля, в эксклюзивном интервью "СЭ" предложил несколько идей для реформирования в российском футболе.

– На мой взгляд, Российскому футбольному союзу необходимо провести ряд ключевых реформ. Во-первых, как уже говорил неоднократно, отказаться от лимита на легионеров. Во-вторых, реформировать структуру клубного футбола – вдвое сократить число профессиональных клубов, расширить премьер-лигу до 18 команд, а ФНЛ разбить на три зоны, "Запад", "Центр" и "Восток" с целью существенно сократить транспортные расходы. Остальные клубы должны стать полупрофессиональными или любительскими. В-третьих, следует повысить коммерческую составляющую нашего футбола и, прежде всего, увеличить доходы от телеконтракта в 40 раз по сравнению с сегодняшними цифрами. Все это позволит вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского и массового футбола все регионы Российской Федерации, – сказал Газзаев. (Дмитрий Симонов)

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