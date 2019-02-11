Валерий Газзаев: "ЦСКА, "Краснодар", "Зенит", "Локомотив","Спартак" – претенденты на золото в РПЛ"

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью "СЭ" оценил шансы ЦСКА на победу в чемпионате России и назвал главных претендентов на золото в РПЛ.

– Армейцы осенью демонстрировали порой не только качественный футбол, но и определенную нестабильность, что связано с серьезными изменениями в составе и вливанием в него большой группы молодых и новых игроков. Молодежи свойственна нестабильность – сегодня блеснули, обыграв "Реал", а завтра уступили условной "Виктории". Сейчас у главного тренера ЦСКА гораздо больше времени, чтобы поработать с командой, чем было летом. Теперь все в сборе и работают вместе, а тогда некоторые новички появились уже после старта чемпионата. Молодежь будет расти, появляется индивидуальная стабильность в позициях – и стабильность состава, что мы видим и по товарищеским встречам. Конечно же, победа в национальном первенстве может стать для ЦСКА настоящим импульсом: в свое время костяк из молодых россиян тоже взял золото в России, а потом этот опыт принес успех и на международном уровне. Но только не надо ставить задачу выиграть золото в 2022 году (улыбается). Такая цель должна быть каждый год, в каждом сезоне, – сказал Газзаев.

– Кто станет чемпионом России?

– Претендентов реально пять – ЦСКА, "Краснодар", "Зенит", "Локомотив","Спартак". (Дмитрий Симонов)

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