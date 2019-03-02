Валерий Филатов – о возвращении в "Локомотив": "Возможно ли это? Не знаю"

Бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов отказался подробно комментировать свое возможное назначение на пост помощника генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе.

Ранее о возвращении Филатова в московский клуб сообщил народный артист России Валерий Баринов – известный болельщик "Локо" и хороший друг главного тренера команды Юрия Семина.

– Правда, что будете помощником гендиректора "Локо"? – вопрос Филатову.

– У меня нет информации.

– А когда она появится?

– (усмехается) Не знаю.

– Такое развитие событий возможно?

– Не знаю.

Филатов был президентом "Локомотива" с 1992 по 2006 годы. При нем команда дважды побеждала в чемпионате России (2002, 2004), четыре раза – в Кубке (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01), дважды выходила в полуфинал Кубка обладателей кубков (1997/98, 1998/99) и один раз – в 1/8 финала Лиги чемпионов (2003/04). (Арман Мкртчян)