Валерий Баринов: "Валерий Филатов вернется в "Локомотив"

Бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов вернется в клуб в качестве помощника генерального директора, сообщил "СЭ" болельщик железнодорожников, народный артист России Валерий Баринов.

В конце декабря генеральным директором московского клуба был назначен Василий Кикнадзе, долгое время входящий в совет директоров "Локо".

– Насколько знаю, Валерий Филатов вернется в "Локомотив". В качестве помощника генерального директора, – сказал Баринов, также являющийся хорошим другом главного тренера красно-зеленых Юрия Семина.

– Откуда эта информация? Кто вам сказал?

– Информация из клуба.

– Филатов отказался комментировать его возможное назначение.

– Ну, молодец. А чего он будет говорить?

– Можно считать ваш источник достоверным?

– Я слышал, что будет его назначение. Раз Филатов говорит нет... Вот, если он скажет да, значит действительно, это правда.

– Не знаете, когда официально назначат?

– Не знаю.

– Чем он может быть полезен клубу после большого перерыва в футбольной деятельности?

– Его опыт пригодится команде. Вы понимаете, у него очень хорошее чутье на футболистов. А это как мастерство, не теряется.

Филатов был президентом "Локомотива" с 1992 по 2006 годы. При нем команда дважды побеждала в чемпионате России (2002, 2004), четыре раза – в Кубке (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01), дважды выходила в полуфинал Кубка обладателей кубков (1997/98, 1998/99) и один раз – в 1/8 финала Лиги чемпионов (2003/04). (Арман Мкртчян)