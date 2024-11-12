Филатов о словах Дзюбы: «В «Локомотиве» нет никаких группировок! У нас клуб функционирует нормально»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в интервью matchtv.ru. 36-летний форвард заявил, что в команде существуют «чертановские и измайловские группировки».

«Как раньше по-блатному говорили «смотрите на табло». Сейчас «Локомотив» хорошо идет, занимает третье место. Не понимаю, откуда Артем Дзюба берет информацию про какие-то группировки «чертановские», «измайловские» и какие-то еще. В «Локомотиве» нет никаких группировок! У нас клуб функционирует нормально. И самое главное, почему об этом Дзюба говорит только сейчас? Если бы были вопросы, то мог бы их задать и через журналистов», — сказал Филатов «СЭ».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года и до конца сезона-2023/24. Он провел за красно-зеленых 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

«Локомотив» после 14-го тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.