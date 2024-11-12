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Сегодня, 17:55

Филатов о словах Дзюбы: «Тренер себе не враг, если Артем был бы в отличной форме, то его ставили бы в состав»

Константин Белов
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в интервью matchtv.ru. 36-летний форвард заявил, что ему специально не давали игрового времени во второй части сезона-2023/24, чтобы автоматически не продлевать контракт.

«Мы все видели, как проходили последние полгода Дзюбы за «Локомотив». Он получал некоторое игровое время, но результативность снизилась. И тренер себе не враг, если Дзюба был бы в отличной форме, то его ставил бы в состав. Мы видели, как Дзюба играл весной 2023 года, когда он разрывал РПЛ. Такое бывает, что у игрока бывают не самые удачные отрезки. Мы поблагодарили Артема за полтора года игры и пожелали ему удачи», — сказал Филатов «СЭ».

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 по июнь 2024 года. За клуб нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.

Артем Дзюба
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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