Детский тренер Дзюбы Шупляков: «Никаких обид за его слова я совершенно не держу»

Детский тренер нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Александр Шупляков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова 36-летнего россиянина из интервью matchtv.ru. Экс-игрок «Зенита» и «Локомотива» рассказал о проблемах в общении со специалистом во время совместной работы.

«Сначала эмоции немного были, мягко говоря, заволновался, когда услышал, но уже успокоился. Про эту ситуацию можно сказать: «А судьи кто?». Я к нему с полным уважением, и ни в коем случае не прячусь за ним, да вы что. Да, между нами иногда были проблемы, но сейчас я искренне, без какой-либо злости или иронии, говорю: «Дай Бог ему здоровья». Никаких обид на него за его слова я совершенно не держу», — сказал Шупляков «СЭ».

Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Денис Сафронов