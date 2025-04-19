«Факел» и «Ростов» встретятся в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 апреля. Матч в Воронеже на стадионе «Факел» начнется в 14.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Факел» — «Ростов» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Игру в прямом эфире будут транслировать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует в 13.55 по московскому времени, за 5 минут до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 14:00. Факел (Воронеж)

После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Факел» с 15 очками занимал 15-е место в таблице РПЛ, предыдущим соперником воронежцев был «Акрон» (0:1). У «Ростова» — 33 очка и восьмое место, в предыдущем туре желто-синие уступили «Ахмату» (1:2).