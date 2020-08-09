Вадим Евсеев: «В начале второго тайма матча с «Краснодаром» мы остались в раздевалке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:0).

— Трудно объяснить, что случилось в начале второго тайма, — приводит слова Евсеева РИА Новости. — Это произошло первый раз за то время, что я нахожусь здесь. Организованно и качественно мы провели первый тайм. Казалось, что в начале второй половины мы остались в раздевалке. С 50-й по 65-ю минуты соперник нас наказал. Тот факт, что мы пропустил первый гол, не значил, что нужно бежать вперед, открывать зоны для «Краснодара». Однако мы сделали это. Соперник ими воспользовался. Несвойственные нам ошибки привели к такому результату.