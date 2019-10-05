Вадим Евсеев: «Первый тайм «Уфа» отыграла слабо»
13:36
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался по поводу поражения в матче чемпионата России с «Ахматом» (0:1). По его словам, уфимцам не удалось переломить ход встречи.
— Если мы не смогли изменить результат, переломить ход встречи, значит, этот гол повлиял на нас, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Евсеев. — Дали сопернику фору, и он этим воспользовался. Мы первый тайм слабо отыграли. Соперник прессинговал. Мы играли против ветра, пытались разыгрывать мяч, а не упрощать игру. Нас накрывали, а мы не могли выйти из обороны. Поэтому первый тайм не получился. Во втором тайме давление было, но дивидендов это нам не принесло. Моментов было не так много, но все же шансы были.
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