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Вадим Евсеев: «Первый тайм «Уфа» отыграла слабо»

13:36
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался по поводу поражения в матче чемпионата России с «Ахматом» (0:1). По его словам, уфимцам не удалось переломить ход встречи.

— Если мы не смогли изменить результат, переломить ход встречи, значит, этот гол повлиял на нас, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Евсеев. — Дали сопернику фору, и он этим воспользовался. Мы первый тайм слабо отыграли. Соперник прессинговал. Мы играли против ветра, пытались разыгрывать мяч, а не упрощать игру. Нас накрывали, а мы не могли выйти из обороны. Поэтому первый тайм не получился. Во втором тайме давление было, но дивидендов это нам не принесло. Моментов было не так много, но все же шансы были.

Уфа — Ахмат

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