Вадим Евсеев: «Круговой в «Зените? Он одарен, но подвержен травмам»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями о перспективах Данила Кругового в «Зените». Хавбек, принадлежащий петербургскому клубу, поехал с ним на третий на сбор.

— Вопрос про Данила Кругового. Летом он подписал контракт с «Зенитом», но первую часть сезона провел в аренде в «Уфе», правда, получил травму. Сейчас отправился восстанавливаться на третий сбор вместе с питерцами. Значит, к вам он уже не вернется?

— У меня нет ответа. У нас есть другие игроки, которые готовятся, тренируются. Конечно, «Зенит» не просто так обратил внимание на Даню. Он одаренный парень. Но, к сожалению, подвержен травмам. Пятая плюсневая, задняя поверхность, передняя... Наверное, к нему нужно найти верный подход со стороны медицинского штаба «Зенита» или «Уфы». Возможно, проблемы связаны с плоскостопием или чем-то еще. Повторю, качественный футболист. Но столько травм в таком возрасте... Не хочется, чтобы эта тенденция продолжилась. Он только-только выходит на свой уровень, и очередное повреждение выбивает его из колеи. Сейчас ему важно на третьем сборе полностью восстановиться и набрать нужные физические кондиции. А дальше посмотрим.

— «Зенит» может его забрать уже зимой.

— Что ж, если так прописано в контракте, то, пожалуйста. Я за то, чтобы в «Уфе» играли те, кто этого хочет.

— Когда Круговой выбирал между «Зенитом» и ЦСКА, вы его не предостерегали, что в питерском клубе молодые футболисты часто пропадают, садятся в запас? Последний пример на позиции как раз левого защитника — Эльмир Набиуллин.

— Раз человек решил связать свою судьбу с «Зенитом», значит, это его выбор.

— Но тренер же может по-отечески дать совет.

— А что я могу сказать?

— «Не спеши, подожди».

— У нас в клубе такая политика: мы никого не удерживаем. Если игрок хочет уйти и за него предлагают адекватные деньги, «Уфа» не чинит препятствий. Уйдет Круговой — найдем замену.

— И все-таки не рано ли Круговому идти в «Зенит»?

— А вы разве не знаете распространенное выражение?

— Какое?

— В «Спартак» дважды не зовут. Правда, Олега Кононова как футболиста два раза приглашали в состав красно-белых. По крайней мере, я такое читал. Я говорю это к тому, что «Зенит» в будущем мог и не сделать Круговому предложение. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

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