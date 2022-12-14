В «Зените» заявили, что не собираются подписывать Криштиану Роналду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не рассматривает приобретение португальского форварда Криштиану Роналду.

«Роналду — свободный агент? У нас возрастные ограничения. Подписываем футболистов только в возрасте до 28 лет», — сказал Медведев.

37-летний Роналду является свободным агентом — в ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. В СМИ появлялась информация о том, что форвард может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.