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Сегодня, 21:00

Семин считает, что «Динамо» значит для Махачкалы больше, чем «Анжи»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал возвращение махачкалинского клуба в соревнования национального уровня.

Ранее в клубе сообщили, что команда возвращается в профессиональный футбол и будет выступать в третьем дивизионе.

«Клубы с руководителями Дагестана сами определятся, нужно ли две команды. Раз «Анжи» решил вернуться, значит, видят в этом смысл. Там есть очень опытный специалист — Гаджи Гаджиев, именно с ним, на мой взгляд, связаны все успехи, которые сегодня есть у «Динамо». Это имеет огромное значение для республики.

Что будет с «Анжи», понять пока сложно. Не так просто содержать сразу две профессиональные команды в регионе. В то же время есть резервы, молодые ребята, пополнение будет — а в каком качестве, трудно комментировать. «Анжи» — бренд? Так и «Динамо» тоже. «Анжи» всего четыре-пять лет был в топе, а за «Динамо» десятилетия истории», — сказал Семин «ВсеПроСпорт».

Тренер возглавлял махачкалинский клуб в 2015 году.

«Анжи» был основан в 1992 году и выступал в чемпионате России в 2000-2002, 2010-2014 и 2015-2019 годах. Лучшее достижение клуба — 3-е место в премьер-лиге сезона-2012/13.

В 2022 году махачкалинцы прекратили выступления на профессиональном уровне.

Источник: ВсеПроСпорт
Юрий Семин
ФК Анжи
ФК Динамо (Махачкала)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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