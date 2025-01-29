Record: Саласар близок к переходу из «Браги» в «Зенит»

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар в ближайшее время может стать игроком «Зенита».

По информации Record, клубы договорились о переходе 25-летнего уругвайца. Стоимость сделки составит 22 миллиона евро с учетом бонусов.

За два сезона в «Браге» Саласар провел 69 матчей, его контракт с португальским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.