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Record: Саласар близок к переходу из «Браги» в «Зенит»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Браги» Родриго Саласар
Родриго Саласар.
Фото Reuters

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар в ближайшее время может стать игроком «Зенита».

По информации Record, клубы договорились о переходе 25-летнего уругвайца. Стоимость сделки составит 22 миллиона евро с учетом бонусов.

За два сезона в «Браге» Саласар провел 69 матчей, его контракт с португальским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Источник: Record
ФК Зенит
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