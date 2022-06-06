Гаврилов считает, что у болельщиков «Зенита» будет неприязнь к Бакаеву

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Хочет — пусть идет. Не в этом дело. Для «Спартака», конечно, потеря, но Паоло будет искать замену. Как в «Зените» у него получится — время покажет. Первоначально будет какая-то неприязнь у болельщиков. Всегда так. Каждый год игроки переходят из клуба в клуб, ищут для себя хорошее место и чтобы играл постоянно. А Бакаев в последнее время только на замены выходил», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее сообщалось, что соглашение 25-летнего российского футболиста с действующим чемпионом РПЛ будет рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

1 июня красно-белые объявили об уходе из клуба Бакаева на правах свободного агента.