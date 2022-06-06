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Гаврилов считает, что у болельщиков «Зенита» будет неприязнь к Бакаеву

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Хочет — пусть идет. Не в этом дело. Для «Спартака», конечно, потеря, но Паоло будет искать замену. Как в «Зените» у него получится — время покажет. Первоначально будет какая-то неприязнь у болельщиков. Всегда так. Каждый год игроки переходят из клуба в клуб, ищут для себя хорошее место и чтобы играл постоянно. А Бакаев в последнее время только на замены выходил», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее сообщалось, что соглашение 25-летнего российского футболиста с действующим чемпионом РПЛ будет рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

1 июня красно-белые объявили об уходе из клуба Бакаева на правах свободного агента.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

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П
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