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Сегодня, 14:37

В «Зените» отреагировали на информацию о возможном возвращении Малкома

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в возвращении форварда «Аль-Хиляля» Малкома.

5 февраля РИА «Новости» сообщило, что «Зенит» не сумел договориться о возвращении 27-летнего бразильца.

«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», — цитирует Медведева ТАСС.

27-летний бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Он провел за сине-бело-голубых 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.

В этом сезоне в активе Малкома 7 забитых мячей и 11 голевых передач в 24 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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