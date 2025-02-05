В «Зените» отреагировали на информацию о возможном возвращении Малкома

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в возвращении форварда «Аль-Хиляля» Малкома.

5 февраля РИА «Новости» сообщило, что «Зенит» не сумел договориться о возвращении 27-летнего бразильца.

«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», — цитирует Медведева ТАСС.

27-летний бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Он провел за сине-бело-голубых 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.

В этом сезоне в активе Малкома 7 забитых мячей и 11 голевых передач в 24 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.