В «Зените» назвали отличной игру новичка команды Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Педро.

«Он отлично играет и будет прогрессировать и дальше», — сказал Медведев «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей, в которых забил три гола.