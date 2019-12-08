В ворота «Спартака» был назначен первый пенальти в сезоне

В матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» главный арбитр встречи Евгений Турбин назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой хавбека хозяев Наиля Умярова в своей штрафной, который не реализовал капитан гостей Ивелин Попов.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

До этого тура «Спартак» оставался единственной командой, в ворота которой не назначали 11-метровый удар. (Денис Аль-Юсифи)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

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