Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:25

Дмитрий Булыкин: «Если «Локомотив» хочет биться за первое место, то трансфера два-три мы еще увидим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход из московского клуба полузащитника Антона Миранчука.

«Не думаю, что это выглядит как попытка распрощаться с чемпионскими амбициями. Я вижу это как попытку разгрузить платежную ведомость и омоложение команды. Я не знаю ближайшие кадры, их знает только тренер. Но если «Локомотив» хочет биться за первое место, то трансфера два-три мы еще увидим. То, что команда продаёт игроков, это в целом неплохо. Мне понравилось, что «Зенит» стал обращать внимание на россиян и приобретать их. Думаю, «Локомотив» ещепокажет себя на трансферном рынке и может ставить перед собой высокие задачи — в команде собраны хорошие футболисты», — цитирует Metaratings.ru Булыкина.

В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-mne-ponravilos-chto-zenit-prezentoval-rossiyan-oni-vstali-na-pravilnyi-put-378540/
Антон Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Губернатор сообщил об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Узбекистане сообщили о переходе Файзуллаева в «Вильярреал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости