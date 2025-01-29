Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

В «Урарту» отреагировали на инцидент с толчком Дзюбы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян в разговоре с «СЭ» прокомментировала стычку между нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой и защитником клуба из Армении. Конфликт произошел во время товарищеского матча между командами 29 января.

«Ничего особенного не произошло, обычный футбольный эпизод, стычка футболистов в моменте игры, ничего более», — сказала Арутюнян «СЭ».

Инцидент произошел на 63-й минуте встречи, проходившей в Дубае. Защитник «Урарту» позволил себе нецензурные высказывания в адрес Дзюбы, после чего нападающий не сдержался и жестко толкнул оппонента, отправив его на газон. После столкновения судья не стал никого наказывать, и Дзюбу сразу заменили.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба устроил стычку с&nbsp;защитником &laquo;Урарту&raquo;. Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»

В этом сезоне 36-летний форвард провел 11 матчей в составе тольяттинской команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Александр Абустин

Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Урарту
Читайте также
Шара Буллет встретился с Роналду перед турниром UFC Fight Night 250
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Владелец «Волгонефть-239» заявил о намеренной посадке танкера на мель
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»
Дзюба толкнул игрока «Урарту» после грубости от защитника
РПЛ по инициативе «Локомотива» обратилась по интервью Дзюбы в комитет по этике РФС
Дзюба против Кержакова — 30:30. Кто из них лучше выступал за сборную?
Кияшко рассказал о планах по отдыху с Дзюбой: «Будем играть в футбол. Иногда боксировать»
Слуцкий: «Не уверен, что Дзюба справится с тестами на профпригодность и IQ»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Источник: «Севилья» отказалась от покупки Тикнизяна зимой
В «Зените» ответили на вопрос о возможном переходе полузащитника «Браги» Саласара
Миллионы долларов при обыске и несколько задержанных. Новые детали в деле Анохина
Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»
Record: Саласар близок к переходу из «Браги» в «Зенит»
Источник: «Химки» не будут подписывать контракт с Паскалуцэ, которым интересовались ЦСКА и «Факел»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Булыкин: «Кокорин смог заиграть только в чемпионате Кипра. Конечно, у него есть обида на РПЛ»

Экс-форвард «Акрона» Тимошенко признался, что не хотел бы перейти в малоизвестный европейский клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости