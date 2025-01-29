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Экс-форвард «Акрона» Тимошенко признался, что не хотел бы перейти в малоизвестный европейский клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко отметил, что рассмотрел бы не каждое предложение из Европы.

«Я никогда не ставлю какие-то цели, сколько нужно забить. Для меня всегда важно, чтобы моя команда выигрывала и решала какие-то важные задачи. Тогда у футболистов этой команды появляются предложения и они сами развиваются.

Варианты в Европе? В зависимости от того, какая страна и какая лига. Куда угодно не поеду. Если бы топ-7 лиг, то рассмотрел бы. Другие страны? Если это высшие лиги и команды борются за попадание в еврокубки, то это одно. А если команды, которые там борются за выживание, то, думаю, что нет», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Тимошенко в сезоне-2021/22 играл за словацкий «Железьярне» из города Подбрезова, который тогда выступал во втором национальном дивизионе.

В сезоне-2024/25 Тимошенко играл на правах аренды за «Акрон». 25-летний нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Родина
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«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
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