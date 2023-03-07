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Сегодня, 10:42

В «Урале» считают, что Помазун может выдержать конкуренцию среди вратарей сборной России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в расширенный список сборной России вратаря команды Ильи Помазуна и защитника Мингияна Бивеева.

«Мы очень рады, что наши ребята попали в расширенный состав! Они заслужили этого своей работой. Рад, что их позвали, что работа не проходит для них даром. Илья способен выдержать конкуренцию среди вратарей. Он хороший голкипер. Кафанов приезжал, смотрел на сборах его в Эмиратах. Видел, как он работает. Это прерогатива главного тренера по вратарям выбирать голкиперов. У нас всегда варварская школа была сильной. Сейчас, пока у нас есть такая возможность, можно посмотреть всех вратарей. Илья может выдержать конкуренцию», — сказал Иванов «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 28 марта.

Илья Помазун
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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