Евсеев: «Галицкий хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, что думает о нынешнем «Спартаке».

«Могу так ответить на ваш вопрос. Галицкий хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян», — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.

Также он высказался о натурализации игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо?

«Дали им (гражданство) — значит, заслужили. Русский язык пусть выучат. У нас же играл 8 лет футболист в РПЛ, за сборную, а русский не знал — по крайней мере, не разговаривал. Или стеснялся, мы не знаем», — добавил тренер.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

«Зенит» с 45 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» расположился на втором месте, имея в активе 37 очков.