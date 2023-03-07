Главный тренер сборной Казахстана Адиев: «Мы рассчитываем на Зайнутдинова, это один из лидеров нашей команды»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможный вызов в национальную команду полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова на отборочные матчи Евро-2024.

«Зайнутдинов будет вызван в сборную Казахстана, даже несмотря на повреждение? Конечно, мы рассчитываем на Бактиера, это один из лидеров нашей команды. Всегда ждем его в расположении сборной, но вопрос другом — позволит ли Зайнутдинову здоровье сыграть в мартовских матчах. Мы будем отталкиваться от его самочувствия. Если у Зайнутдинова все будет нормально, то увидим его в составе национальной команды. Если нет, то мы ни в коем случае не будем рисковать здоровьем нашего футболиста», — приводит Sport24 слова Адиева.

24-летний Зайнутдинов получил травму в товарищеском матче с «Оренбургом», который прошел 4 февраля, и выбыл на несколько недель.

В марте национальная команда Казахстана встретится со сборными Словении и Дании в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.