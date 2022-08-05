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Сегодня, 12:28

В «Урале» рассказали, как собираются противостоять «Спартаку» в 4-м туре РПЛ

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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил настрой команды перед матчем 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы настраиваемся на каждую команду, только пока ничего не получается. А так мы настраиваемся на три очка в матче с каждой командой, будь то «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. Нам нужны победы, нам нужны очки. И мы будем играть так, как мы играем», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встреча «Урала» со «Спартаком» состоится 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
4
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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