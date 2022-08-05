В «Урале» рассказали, как собираются противостоять «Спартаку» в 4-м туре РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил настрой команды перед матчем 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы настраиваемся на каждую команду, только пока ничего не получается. А так мы настраиваемся на три очка в матче с каждой командой, будь то «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. Нам нужны победы, нам нужны очки. И мы будем играть так, как мы играем», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встреча «Урала» со «Спартаком» состоится 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.