Источник: «Динамо» продлило контракт со Скопинцевым до 2027 года

«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Дмитрием Скопинцевым, сообщает «РБ Спорт». Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.

25-летний россиянин перешел в «Динамо» в 2020 году. Ранее он выступал в составе «Краснодара», «Балтики» и «Ростова».

Предыдущее соглашение игрока «Динамо» истекало в 2024 году. В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.