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Сегодня, 13:00

Источник: «Динамо» продлило контракт со Скопинцевым до 2027 года

Руслан Минаев
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«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Дмитрием Скопинцевым, сообщает «РБ Спорт». Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.

25-летний россиянин перешел в «Динамо» в 2020 году. Ранее он выступал в составе «Краснодара», «Балтики» и «Ростова».

Предыдущее соглашение игрока «Динамо» истекало в 2024 году. В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-prodlit-kontrakt-s-dmitriem-skopintsevy-m-do-2027-goda/
Дмитрий Скопинцев
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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