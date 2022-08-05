В «Арсенале» отреагировали на информацию о возможном переходе Степанова в «Сочи»

Спортивный директор «Арсенала» Сергей Подпалый отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Данилы Степанова в «Сочи». По его словам, разговоров между клубами по трансферу 22-летнего россиянина пока не было.

«Сейчас ничего комментировать не буду, — приводит слова Подпалого Sport24. — Нет ясности в переходе Данила в «Сочи». Разговоров между клубами по трансферу также пока не было».

В прошедшем сезоне Степанов забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за туляков во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.