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В «Арсенале» отреагировали на информацию о возможном переходе Степанова в «Сочи»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Арсенала» Сергей Подпалый отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Данилы Степанова в «Сочи». По его словам, разговоров между клубами по трансферу 22-летнего россиянина пока не было.

«Сейчас ничего комментировать не буду, — приводит слова Подпалого Sport24. — Нет ясности в переходе Данила в «Сочи». Разговоров между клубами по трансферу также пока не было».

В прошедшем сезоне Степанов забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за туляков во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-05-v-arsenale-otreagirovali-na-slukhi-o-perekhode-stepanova-v-sochi
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
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15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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