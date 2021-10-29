В «Урале» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Колесниченко
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию «Матч ТВ» об интересе «Спартака» к полузащитнику Кириллу Колесниченко.
Ранее, 29 октября, появилась информация, что 21-летний российский футболист вошел в расширенный список игроков, которые интересны красно-белым.
«Я ничего не слышал. Это вы все знаете и распределяете, кто в какой команде должен играть. Я ничего не знаю, на меня никто не выходил», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
В нынешнем сезоне Колесниченко принял участие в 12 матчах за «Урал» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 400 тысяч евро.
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