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Кобелев считает «Зенит» и «Динамо» равными соперниками

13:58
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо».

«Хочу увидеть хороший футбол в исполнении двух команд. На сегодняшний день «Динамо» является прямым конкурентом «Зенита», а что будет дальше — покажет время. Скажется ли на игре то, что «Зенит» разгромил «Спартак»? А при чем здесь это? Это две разные игры. О «Спартаке» нужно забыть, сегодня играют две другие команды. «Зенит» восстанавливался на этой неделе, а «Динамо» играло кубковый матч. В этой встрече есть много других факторов, которые будут влиять на игру. Во-вторых, «Динамо» на сегодняшний день отличается от «Спартака». В этом матче любой эпизод может решить исход встречи. Обе команды в хорошем игровом тонусе. Невозможно предугадать результат этого противостояния.

На сегодняшний день соперники равны. Не стал бы отдавать приоритет одной из команд. Единственное, «Зенит» играет дома при поддержке своих болельщиков, а «Динамо» не очень хорошо действует на выезде в этом сезоне. Вряд ли в этом матче есть явный фаворит", — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 29 октября, начало — в 19.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-na-segodnyashnij-den-zenit-i-dinamo-ravny/

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры