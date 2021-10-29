Кобелев считает «Зенит» и «Динамо» равными соперниками
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо».
«Хочу увидеть хороший футбол в исполнении двух команд. На сегодняшний день «Динамо» является прямым конкурентом «Зенита», а что будет дальше — покажет время. Скажется ли на игре то, что «Зенит» разгромил «Спартак»? А при чем здесь это? Это две разные игры. О «Спартаке» нужно забыть, сегодня играют две другие команды. «Зенит» восстанавливался на этой неделе, а «Динамо» играло кубковый матч. В этой встрече есть много других факторов, которые будут влиять на игру. Во-вторых, «Динамо» на сегодняшний день отличается от «Спартака». В этом матче любой эпизод может решить исход встречи. Обе команды в хорошем игровом тонусе. Невозможно предугадать результат этого противостояния.
На сегодняшний день соперники равны. Не стал бы отдавать приоритет одной из команд. Единственное, «Зенит» играет дома при поддержке своих болельщиков, а «Динамо» не очень хорошо действует на выезде в этом сезоне. Вряд ли в этом матче есть явный фаворит", — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 29 октября, начало — в 19.00 (мск).
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