Вниманию вратарей РПЛ: за это могут назначить пенальти! Мелу Перейра дал указание российским судьям
Как заявил глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра, на 32-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки» (4:1) после столкновения Антона Шунина с Александром Трошечкиным в ворота динамовцев ошибочно не назначен 11-метровый удар.
На брифинге арбитров РПЛ, прошедшем на этой неделе, португальский специалист обратил внимание на действия вратаря, который в прыжке пошел на мяч, поймал его, а затем коленом угодил сопернику в область лопатки. По мнению Мелу Перейры, это нарушение правил, оно должно наказываться назначением пенальти. Судья Иван Сиденков этого не сделал.
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