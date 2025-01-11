В Турции сравнили Кахигао с тайным героем за кулисами

Турецкий журналист Джанер Исбегендир в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-сотрудника «Галатасарая» Франсиса Кахигао о переходе в «Спартак».

Ранее Кахигао в интервью пресс-службе «Спартака» назвал работу в красно-белом клубе самым большим вызовом в карьере.

«Теперь важный вопрос в том, будет ли «Спартак» нацелен на турецких игроков. Честно говоря, среди фанатов его мало кто знает. Потому что он не был наделен полномочиями высокого уровня. Он не работал спортивным директором в «Галатасарае». Кахигао работает как тайный герой за кулисами. Но все в Турции знают людей, которые находятся на сцене», — сказал Исбегендир «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее функционер работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».