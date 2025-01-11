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Сегодня, 14:16

Появились рендеры проекта реконструкции стадиона «Локомотива»

Камила Абдурахманова
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Рендеры проекта реконструкции «РЖД Арены».
Фото Telegram-канал «Недвижимость инсайды»

Появились изображения проекта реконструкции «РЖД Арены», сообщает Telegram-канал «Недвижимость инсайды».

Стадион «Локомотива» расположен у станции метро «Черкизовская». Судя по рендерам, вокруг арены планируют возвести каркас. Он не только придаст стадиону новый вид, но и защитит зрителей от ветра. Как известно, холод на трибунах, особенно зимой, был одной из главных проблем для болельщиков.

После 18 туров чемпионата «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Источник: Telegram-канал «Недвижимость инсайды»
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Оренбург

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